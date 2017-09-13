Ливан надеется на помощь России в сохранении стабильности в регионе

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БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Ливан рассчитывает на поддержку России, чтобы сохранить стабильность в регионе. Об этом, как сообщило ливанское телевидение, заявил журналистам председатель Совета министров Ливана Саад Харири после переговоров, которые провел в Сочи в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ливан переживает тяжелый период из-за событий, происходящих в Сирии, Ираке. Однако Ливан является одной из стран региона, где удалось сохранить стабильность. И в этом вопросе мы хотим, чтобы Россия была на нашей стороне, мы должны заручиться ее поддержкой", - сказал премьер-министр.
При этом он отметил, что Ливан придает очень важное значение военному сотрудничеству с Россией.
"Мы являемся партнерами с Россией в общей борьбе против терроризма, по линии спецслужб между двумя странами ведется постоянный обмен информацией", - сказал он.
"Мы планируем сейчас перевооружить нашу армию и силы безопасности, и этот вопрос мы подробно обсуждали с президентом Путиным, - подчеркнул Харири. - Думаю, что отношения с Россией по линии ВТС будут хорошими".
Харири добавил, что переговоры с президентом Путиным были сконцентрированы на развитии двусторонних отношений между Россией и Ливаном.
"Конечно, мы обсуждали многие региональные проблемы, но я лично делал акцент на том, как нам улучшить экономическое сотрудничество, а также на военной помощи, которую мы бы хотели получить от России", - сказал премьер.
Ливан также заинтересован в том, чтобы российские компании участвовали в разработке его нефтегазовых месторождений на морском шельфе.
"Мы также хотим привлечь российских инвесторов в крупные инфраструктурные проекты, в том числе в строительство железных дорог и аэропортов, в расширение порта Триполи, который может стать важной гаванью в период послевоенной реконструкции Сирии". - отметил Харири.