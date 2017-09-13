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Кабул верит в эффективность новой политики США в Афганистане

Международная панорама
13 сентября, 18:20 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 13, сентября. /ТАСС

Глава афганского МИД считает, что предложенная Дональдом Трампом стратегия может улучшить ситуацию в регионе

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Кабул считает, что новая политика США по отношению к Афганистану, которую объявил президент Дональд Трамп, может изменить к лучшему ситуацию в регионе, поскольку она обращает внимание на суть проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани в опубликованном в среду интервью индийской газете The Hindu по итогам визита в Нью-Дели.

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"Эта политика обращает внимание на суть проблемы, то есть на зоны безопасности для террористов. Мы всегда говорили, что эффективная борьба с ними должна идти не в Афганистане, - если вы хотите действительно бороться против терроризма, то ее нужно вести не в афганских деревнях. Вы должны бороться с теми, кто финансирует террористов, а также обучает их. Вот почему эта стратегия [президента Трампа] отличается от прежних", - приводит издание слова Раббани.

В августе Трамп представил новую афганскую стратегию США, согласно которой американские ВС теперь будут сконцентрированы на борьбе с терроризмом, при этом подход, основанный на продолжительности операций, меняется на подход, основанный на конкретных обстоятельствах. Трамп также обратился к Пакистану, предупредив это государство о недопустимости предоставления укрытия террористам на своей территории и отметив, что Вашингтон не может больше молчать по поводу зон безопасности для террористических организаций на пакистанской территории.

"Я думаю, что и последнее заявление стран БРИКС также означает, что государства, близкие к Пакистану, теперь тоже понимают, что Пакистан должен отнестись к этой проблеме серьезно и зоны безопасности должны быть прикрыты", - отметил глава МИД Афганистана.

"Мы очень надеемся, что Индия продолжит помогать нашим силам безопасности техникой и обучением, и мы рады, что Нью-Дели продолжит обучать афганских курсантов. Но мы надеемся также, что Индия, как хороший друг других стран в регионе, таких как Россия и Иран, поможет убедить эти страны сотрудничать с афганским правительством для поддержки мирного процесса", - добавил Раббани.

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Трамп, Дональд
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