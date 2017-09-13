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Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ

Международная панорама
13 сентября, 18:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

Как полагает лидер общественного движения, ради такой "благой" цели США готовы "жертвовать и интересами других народов Украины"

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Поддержка одобренного Верховной радой законопроекта "Об образовании" со стороны посольства США в Киеве свидетельствует об игнорировании Вашингтоном мнения граничащих с Украиной стран, которые выступили с резкой критикой документа. Такое мнение в среду выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

"Твит американского посольства - это сигнал украинской власти, чтобы она не обращала внимания на возмущение соседей, даже имеющих хорошие отношения с Вашингтоном", - написал он в личном блоге на сайте движения.

Учитывая качество закона, пишет политик, сообщение посольства, в котором дипломаты выражают одобрение документу, выглядит довольно странным. "Если бы он появился по горячим следам, сразу после 5 сентября, когда закон был принят, можно было бы предположить, что в посольстве невнимательно читали документ и не разобрались в тонкостях. Однако твит появился только 10 сентября, пять дней спустя. И стал реакцией уже не столько на закон, сколько на возмущение Бухареста, Варшавы и Будапешта в связи с утверждением Верховной радой этого документа", - отметил лидер "Украинского выбора".

При этом Медведчук привел высказывание главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который назвал новый украинский закон об образовании "стыдом и позором". "Судя по всему, для американцев главное - убрать русский язык из украинских школ. Ради такой "благой" цели США, похоже, готовы жертвовать и интересами других народов Украины", - полагает политик.

Тотальная украинизация

Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании". Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС, стал для Венгрии ударом в спину, поэтому Будапешт будет противостоять его реализации на международных площадках. Правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ, ООН и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с просьбой отреагировать на этот закон.

Обеспокоенность новым законом выразила также Румыния и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал президента Украины Петра Порошенко наложить вето на этот закон.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

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