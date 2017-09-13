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Президент Болгарии: отношения с РФ не должны быть заложниками чужих интересов

Международная панорама
13 сентября, 19:33 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 13, сентября. /ТАСС

Румен Радев отметил интерес Болгарии к прямым поставкам российского газа через Черное море

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СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Отношения между Болгарией и Россией не должны быть заложниками интересов третьей стороны. Об этом в интервью "Нова телевизия" в среду вечером заявил президент Болгарии Румен Радев, отвечая на вопрос о "российской угрозе", о которой говорится в правительственном докладе о состоянии национальной безопасности.

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"Наши отношения с Россией не должны быть заложником интересов третьих лиц, но явно в Болгарии есть политики, для которых наши отношения с Россией никогда не являются достаточно плохими", - категорично указал Радев. Болгарский лидер подчеркнул, что выступает за конструктивный диалог, и процитировал высказывание премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, который в одном из своих выступлений подчеркнул, что давно "пришло время перестать говорить о России и надо говорить с Россией".

"В этом докладе не написано о том, что Россия для Болгарии является прямой угрозой, но говорится о том, что действия России угрожают мирной, свободной и единой Европе, - заявил Радев. - Но что делают сегодня европейские лидеры и Германии, и Франции, и других стран - они поддерживают постоянный диалог с президентом [России Владимиром] Путиным. А [канцлер ФРГ] Ангела Меркель напрямую говорит, что "безопасности Европы без участия и конструктивного диалога с Россией обеспечить невозможно". <...> В любом случае мы должны отстаивать свои интересы; наш интерес - прямая поставка российского газа через Черное море".

Говоря о возможном визите главы России в Болгарию, Радев отметил, что на столе будущих переговоров должны лежать болгарские интересы, прагматичные и подчиненные экономической логике.

"Необходимо повышать уровень конструктивного диалога с Россией", - заключил болгарский президент.

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Персоны
Беттель, Ксавье Меркель, Ангела Радаев, Валерий Васильевич Путин, Владимир Владимирович
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