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Сенат США не стал лишать Трампа права применять силу против террористов за рубежом

Международная панорама
13 сентября, 20:22 дата обновления: 13 сентября, 21:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

Против инициативы сенатора-республиканца Рэнда Пола выступил 61 член верхней палаты

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в среду отклонил поправку об отмене разрешения на использование военной силы против террористов, которое было дано главе исполнительной власти американскими законодателями еще в 2001 и 2002 годах для борьбы с боевиками группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а также для начала кампании в Ираке. Против этой инициативы высказался 61 член верхней палаты, 36 сенаторов поправку поддержали.

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Автором данной поправки к законопроекту о бюджете Пентагона на 2018 финансовой год выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол. "Сегодня я выступаю против начатой без разрешения, необъявленной и неконституционной войны. То, что мы имеем сегодня - это по сути бесконечная война - война везде, постоянно, по всему миру", - обратился Пол к коллегам, представляя свою инициативу на рассмотрение палаты во вторник. По его словам, сейчас президент на основе выданного еще 16 лет назад разрешения начать контртеррористическую операцию может санкционировать любые боевые действия, а войны в разных странах, к примеру, в Йемене, Сомали и в Ливии, обходятся Вашингтону в миллиарды долларов.

Точку зрения Пола разделяют многие его коллеги. Как отметил сенатор-демократ Дик Дурбин, "президент, как главнокомандующий, всегда должен вставать на защиту Америки, но когда дело доходит до объявления войны - это ответственность Конгресса". "Пришло время возобновить дебаты насчет нашего будущего в Афганистане. Эта война, которая забрала жизни стольких американцев, привела к огромным потерям", - сказал он в своем выступлении перед голосованием.

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© AP Photo/Raqqa Media Center

Джихад и большая политика: кому выгодно "Исламское государство"

Однако против поправки выступили главы профильного комитета Сената по делам вооруженных сил. "Нельзя заменять что-то, не предлагая ничего взамен. А у нас сейчас нет ничего", - заявил старший демократ комитета Джек Рид. Председатель комитета республиканец Джон Маккейн со своей стороны указал, что, несмотря на изменение географии конфликтов, "их суть осталась прежней" - террористические организации продолжают войну против США.

Бывший глава вашингтонской администрации президент-демократ Барак Обама в 2014 году отдал приказ о начале кампании по нанесению авиаударов по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Позже эта операция распространилась и на Сирию. Сделано это было именно на основании того разрешения от 2001 года.

Одновременно американское правительство в тот момент признавало, что хотело бы опираться при ведении этой операции на отдельную новую резолюцию Конгресса, который, в соответствии с конституцией США, дает разрешение на применение национальных вооруженных сил за рубежом. Однако предложенный Белым домом проект так и не был рассмотрен, так как большинство республиканцев считали подход Обамы недостаточно эффективным. При президенте Дональде Трампе эта операция продолжилась, кроме того, американские военные принимают ограниченное участие в конфликте в Йемене.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США Ирак Йемен Сирия Афганистан
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