Информатор WikiLeaks и бывший пресс-секретарь Белого дома будут читать лекции в Гарварде

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Вышедший в мае на свободу из тюрьмы информатор организации WikiLeaks Брэдли Мэннинг и бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер приглашены читать лекции в Институте политических наук при Гарвардском университете в штате Массачусетс. Об этом сообщило в среду информационное агентство Reuters.
"Краеугольным камнем деятельности нашего института является расширение возможностей учащихся взаимодействовать с экспертами, ведущими политиками и теми, кто является законодателем в определении контуров современной политики. Мы приветствуем широту взглядов в таких областях, как взаимоотношения рас и полов, а также политика и средства массовой информации", - цитирует агентство директора вуза Билла Делханта.
Он назвал уникальной основанную в 1966 году программу, позволяющую приглашать наиболее сведущих людей читать курс лекций на факультетах Гарварда.
В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. В том же году он заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола. 17 января этого года администрация уходящего президента США Барака Обамы объявила о смягчении наказания информатору WikiLeaks, который в мае вышел на свободу.
Шон Спайсер заявил, что принял решение покинуть в августе должность пресс-секретаря Белого дома. Он объяснил это тем, что не хочет мешать работе недавно назначенного директором по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи и его команде. Как пояснила газета The New York Times, Спайсер подал в отставку, так как счел неприемлемым, что формально Скарамуччи стал его начальником. Директор по коммуникациям Белого дома исполнял свои обязанности 10 дней.