Генсек ООН: от ухудшения отношений между Россией и США страдает весь мир

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Конструктивные отношения между Россией и Соединенными Штатами являются необходимой основой для международной стабильности, а от их ухудшения страдает все мировое сообщество. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя по просьбе ТАСС кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Мне кажется очевидным, что важным столпом международного мира и безопасности должны быть очень позитивные и конструктивные отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Я надеюсь, что такие отношения установятся", - сказал генсек.

По его словам, "когда эти отношения не в порядке, страдает все международное сообщество, и это очевидно". Гутерриш отметил, что "многие мировые проблемы проще решать", когда между Москвой и Вашингтоном есть общность взглядов.

Обострение отношений РФ и США

В августе президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о рестрикциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года.

Эти санкции создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. Кроме того, закон разрешил вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому подобного) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность... в интересах правительства Российской Федерации". При этом он изменил содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязав президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

С сентября по требованию Москвы Вашингтон сократил численность своего дипломатического и технического персонала в России до 455 человек - именно столько россиян работают в диппредставительствах в США. При этом с российской стороны в это число входят 300 сотрудников посольства и консульств в США, а также 155 человек, работающих при ООН. Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, последние являются "не дипломатами, аккредитованными при Госдепе, а сотрудниками международной организации". Таким образом, численность дипперсонала РФ в США по факту меньше, чем американского в России.

Власти США закрыли 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.