США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

МВБ "призывает департаменты и агентства выявлять любое использование или наличие продуктов Касперского в своих информационных системах в течение следующих 30 дней, разрабатывать подробные планы по удалению и прекращению использования продуктов [разработчика] в течение следующих 60 дней", отмечается в документе.

При этом "Лаборатория Касперского" может подать письменное заявление МВБ США, чтобы опротестовать информацию о рисках, которые представляет программное обеспечение компании для федеральных информационных систем США.