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США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"

Международная панорама
13 сентября, 20:47 дата обновления: 13 сентября, 20:51 UTC+3

Министерство внутренней безопасности рекомендовало удалить продукты разработчика в течение следующих 60 дней

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© AP Photo/Pavel Golovkin

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

МВБ "призывает департаменты и агентства выявлять любое использование или наличие продуктов Касперского в своих информационных системах в течение следующих 30 дней, разрабатывать подробные планы по удалению и прекращению использования продуктов [разработчика] в течение следующих 60 дней", отмечается в документе.

При этом "Лаборатория Касперского" может подать письменное заявление МВБ США, чтобы опротестовать информацию о рисках, которые представляет программное обеспечение компании для федеральных информационных систем США. 

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