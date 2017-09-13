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Генсек ООН предупредил об опасности распада Сирии

Международная панорама
13 сентября, 21:07 UTC+3 ООН ООН 13, сентября. /ТАСС

Гутерриш отметил, что страна все еще нуждается в пристальном внимании со стороны международного сообщества

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ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду не исключил вероятности распада Сирии и призвал международное сообщество не снижать внимания к ситуации в ближневосточной стране. Административный глава всемирной организации выразил надежду, что предстоящие встречи в Астане и Женеве позволят добиться прогресса по урегулированию конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

"Я думаю, что в Сирии есть риск фрагментации, это очень важно учитывать, - сказал генсек. - Сирия все еще требует много внимания со стороны международного сообщества, и я надеюсь, что и в Астане, и в Женеве в ближайшее время удастся достичь прогресса, который откроет путь к политическому решению, чтобы, наконец, создать условия для стабилизации страны".

Шестая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября. На ней планируют рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации в Сирии, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Планируется, что стороны примут совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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