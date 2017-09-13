СМИ: сын экс-помощника Трампа стал фигурантом расследования по вмешательству в выборы США

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Сын бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна входит в список лиц, в отношении которых ведется федеральное расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на четырех действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.
Согласно их сведениям, федеральные органы прежде всего интересуются деятельностью Флинна-младшего в консультационной компании своего отца Flynn Intel Group. В том числе речь идет о контактах молодого человека с турецкой и российской сторонами. Флинн-младший сопровождал своего отца во время поездки в Москву в декабре 2015 года.
Адвокат сына бывшего помощника президента США Барри Кобурн заявил NBC, что не в праве комментировать подобные сведения.
Флинн занял пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.
В марте газета The Wall Street Journal сообщила, что Флинн до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс.. В публикации утверждалось также, что в декабре 2015 года телекомпания RT якобы заплатила Флинну порядка 34 тыс. долларов за участие в организованной ею конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.
Как отмечала газета, эти контакты между Флинном и российскими фирмами имели место летом и осенью 2015 года, то есть после того, как он ушел в отставку с должности директора Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США годом ранее. При этом на то время у Флинна сохранялся выданный ему допуск к совершенно секретной информации, говорилось в статье.