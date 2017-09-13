Генсек ООН призвал к политическому решению кризиса вокруг КНДР

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Кризис вокруг КНДР должен быть урегулирован исключительно политическим путем, а военные действия в регионе могут вызвать последствия, преодолевать которые придется десятилетиями. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Решение может быть только политическим. Военные действия могут вызвать опустошительные последствия, преодолевать которые придется целым поколениям", - сказал он. Гутерриш выразил готовность подключиться к усилиям по дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове, однако отметил, что ждет соответствующего решения со стороны Совета Безопасности ООН. По его словам, на данный момент среди членов СБ нет консенсуса по этому вопросу.

Как заявил генсек ООН, проведенные КНДР ядерные и ракетные испытания привели к возникновению "сильной нестабильности и напряженности на Корейском полуострове, во всем регионе и за его пределами". Административный глава ООН отметил, что в этой ситуации критическое значение имеет единство внутри Совета Безопасности. Он приветствовал принятие ранее на этой неделе резолюции об ужесточении санкций против Пхеньяна, назвав это "четким сигналом, что КНДР должна полностью следовать своим международным обязательствам", которые запрещают стране разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. Гутерриш призвал все страны в полной мере соблюдать санкции против КНДР, а также строго следовать другим решениям, принимаемым Совбезом.