МВД Украины: руководящие посты в полиции займут только участники операции в Донбассе

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Все руководящие должности в полиции Украины должны занимать офицеры, которые участвовали в силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в среду первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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"По решению министра внутренних дел Украины... все руководители полиции в областях должны пройти через зону проведения АТО [силовая операция в Донбассе], - цитирует его пресс-служба МВД. - На все руководящие должности Нацполиции мы приглашаем офицеров, принимавших непосредственное участие в подразделениях в зоне проведения АТО".

После государственного переворота в феврале 2014 году новые власти Украины начали силовую операцию в районах Донбасса, которые отказались признать его итоги и провели референдум о создании отдельных республик. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время конфликта на востоке Украины погибло более 2,8 тыс. гражданских. Кроме того, от семи до девяти тысяч жителей Донбасса получили ранения.