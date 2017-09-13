Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Любые миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе. Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией", - сказала она.

"Мы рассматриваем это, как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности", - добавила Науэрт.