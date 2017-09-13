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Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России

Международная панорама
13 сентября, 22:29 UTC+3

Хезер Науэрт высказалась за расширение полномочий миротворцев для обеспечения мира и безопасности территории Украины

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Любые миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе. Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией", - сказала она.

"Мы рассматриваем это, как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности", - добавила Науэрт.

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