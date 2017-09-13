Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом объяснил, каким образом экс-глава ФБР мог нарушить закон

Международная панорама
13 сентября, 23:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

Переданные в прессу записи Джеймса Коми были созданы по протоколу составления официальных документов ФБР, что нарушает федеральное законодательство, сообщила Сара Сандерс

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми мог нарушить американское законодательство, когда передал СМИ записи, хранящиеся на его рабочем компьютере и являющиеся официальными документами. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Смотрите также
Джеймс Коми

"Комичная" ситуация: что известно об отставке главы ФБР

"Записи, которые Коми передал [в прессу], были созданы на компьютере ФБР, когда тот был директором [этой структуры]. Он утверждает, что они являются его частной собственностью, но они четко следовали протоколу [составления] официальных документов ФБР", - отметила она.

По словам Сандерс, "утечка записок ФБР по особо важному делу независимо от грифа секретности нарушает федеральное законодательство". "Я думаю, что всем прекрасно понятно, что это нарушение [закона]", - считает она. Пресс-секретарь указала, что только министерство юстиции должно принять решение, преследовать ли Коми по суду.

"Я привожу факты. Передача информации [в прессу], сомнительные заявления под присягой, политизация расследований - это реальные причины того, почему он был уволен, президент был на 100% прав, о чем мы говорили много раз", - заключила она.

Смотрите также

NYT: Трампа отговорили посылать в мае экс-главе ФБР письмо о его увольнении

У экс-главы аппарата Белого дома хотят взять показания в связи с расследованием по РФ

NYT: экс-глава ФБР после увольнения решил написать книгу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коми, Джеймс Сандерс, Сара
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Посольство РФ в ФРГ продолжает настаивать на извинениях от журнала Focus
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
5
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
6
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ
7
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама