Белый дом объяснил, каким образом экс-глава ФБР мог нарушить закон

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми мог нарушить американское законодательство, когда передал СМИ записи, хранящиеся на его рабочем компьютере и являющиеся официальными документами. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Записи, которые Коми передал [в прессу], были созданы на компьютере ФБР, когда тот был директором [этой структуры]. Он утверждает, что они являются его частной собственностью, но они четко следовали протоколу [составления] официальных документов ФБР", - отметила она.

По словам Сандерс, "утечка записок ФБР по особо важному делу независимо от грифа секретности нарушает федеральное законодательство". "Я думаю, что всем прекрасно понятно, что это нарушение [закона]", - считает она. Пресс-секретарь указала, что только министерство юстиции должно принять решение, преследовать ли Коми по суду.

"Я привожу факты. Передача информации [в прессу], сомнительные заявления под присягой, политизация расследований - это реальные причины того, почему он был уволен, президент был на 100% прав, о чем мы говорили много раз", - заключила она.