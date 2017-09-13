США выступают против референдума в Иракском Курдистане

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против проведения 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана, поскольку считают, что следует сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время брифинга для журналистов.
"Ирак является очень близким союзником Соединенных Штатов. Мы не поддерживаем намеченный на 25 сентября референдум. Причина этого проста: мы хотим продолжать концентрировать усилия на [разгроме] ИГ. Ваша страна потеряла очень много из-за ИГ, народ потерял очень много из-за ИГ. Мы хотим покончить с ИГ и убедиться, что это не повторится", - сказала Науэрт, отвечая на вопрос иракского журналиста.
"Мы хотим вернуть захваченные территории. Эти территории принадлежат народу Ирака, а не ИГ. Соединенные Штаты и коалиция поддерживают правительство Ирака", - добавила она.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.
Багдад выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади по результатам голосования законодателей выступил во вторник вечером с призывом к курдским лидерам начать диалог, пригласив их в Багдад. Как ожидается, в пятницу парламент Иракского Курдистана проведет первую с 2015 года сессию, на которой примет решение об ответных мерах.