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Премьер-министр Канады выступит на ГА ООН с докладом о правах человека

Международная панорама
14 сентября, 0:00 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 13, сентября. /ТАСС

Трюдо подтвердил, что поедет в Нью-Йорк и будет возглавлять канадскую делегацию

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ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с 19 по 21 сентября примет участие в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщила канцелярия главы канадского правительства.

"Премьер-министр подтвердил, что поедет в Нью-Йорк и будет возглавлять канадскую делегацию на Генассамблее ООН", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что 21 сентября Трюдо выступит с докладом, темами которого станут "укрепление многостороннего подхода и международного порядка, основанного на продвижении прав человека, включая гендерное равенство и расширение прав женщин, а также защиту многообразия личности".

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генеральной Ассамблеи придется на следующую неделю.

18 сентября по инициативе Соединенных Штатов в ООН пройдет однодневный саммит, посвященный реформе всемирной организации. На следующий день с обращения генсека ООН начнутся ежегодные общие прения, потом на трибуну Генассамблеи впервые поднимется президент США Дональд Трамп. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого, согласно предварительной программе, намечено на 21 сентября.

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Персоны
Трамп, Дональд Трюдо, Джастин Лавров, Сергей Викторович
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