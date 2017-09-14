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Шестой раунд переговоров по Сирии начинается в Астане

Международная панорама
14 сентября, 0:15 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, сентября. /ТАСС

Первый день форума участники проведут в двусторонних консультациях, на 15 сентября запланировано итоговое пленарное заседание

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АСТАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Шестая международная конференция по Сирии открывается в четверг в Астане. Гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция - провели 13 сентября в столице Казахстана предварительные встречи в формате Совместной рабочей группы.

Первый день форума участники проведут в двусторонних консультациях, на 15 сентября запланировано итоговое пленарное заседание.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - замглавы МИД Седат Онал.

В качестве наблюдателей во встрече участвуют спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.

Делегацию сирийского правительства возглавит постпред САР при ООН Башар Джаафари, а вооруженную оппозицию представит начальник "Генштаба" "Сирийской свободной армии" Ахмед Берри.

На карте Идлиб

Задачей номер один на переговорах является создание зоны деэскалации в районе Идлиба, согласование сил контроля и границ данной территории. По предварительным данным, политическая воля и готовность выйти на финальную договоренность у участников процесса есть. Предстоит доработать условия присутствия сил контроля, определить их мандат, в том числе право на применение оружия в ответ на нарушения перемирия по первым трем зонам - Восточной Гуте, Хомсу и юго-западу Сирии (провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда - прим. ТАСС).

На данный момент безопасность по периметру данных районов обеспечивают подразделения российской военной полиции. По словам источника ТАСС, в идлибской зоне контроль могут осуществлять три страны-гаранта. "Исходя из меморандума от 4 мая предполагается участие всех трех стран-гарантов - России, Турции и Ирана - в обеспечении контроля на границах зон деэскалации, - сказал собеседник агентства. - Отдельного внимания заслуживает вопрос присутствия сил по периметру формирующейся четвертой зоны в районе Идлиба".

В продолжение деэскалации

Как заявил 12 сентября в Сочи глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона позитивно настроена на исход переговоров.

В развитие темы снижения напряженности на встрече в Астане запланировано принять положения о координационном центре по зонам деэскалации. С 23 августа в Аммане действует Совместный мониторинговый центр России, США и Иордании, в задачи которого входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.

Обсуждаются также проекты документов об обмене удерживаемыми лицами, разминировании объектов исторического наследия.

Москва при этом призывает гуманитарные агентства не затягивать с доставкой помощи в освобожденные районы Сирии.

Установление диалога

В зонах деэскалации представители правительства Сирии и вооруженной оппозиции уже ведут диалог через создаваемые национальные комитеты примирения, что является подспорьем для женевской площадки. Очередной раунд межсирийских консультаций в Швейцарии намечен на октябрь. "В рамках "женевского процесса" уже создана критическая масса, которая вот-вот должна позволить с опорой на договоренности о создании зон деэскалации завязать прямой, конкретный диалог - переговорный процесс между правительством и оппозицией", - сказал Лавров.

На данном этапе предпринимаются усилия по объединению сирийской оппозиции - "эр-риядской", "московской" и "каирской" групп - в одну делегацию для последующих переговоров с Дамаском.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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