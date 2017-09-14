NBC: американские военные засекли перемещения мобильных ракетных комплексов в КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. КНДР на протяжении последних двух суток осуществляла перемещение своих мобильных пусковых ракетных установок. Об этом сообщила в среду в Twitter телекомпания NBC со ссылкой на трех американских высокопоставленных военных представителей.

Каких-либо дальнейших подробностей NBC не приводит.

JUST IN: North Korea observed moving mobile missile launchers & preparing hard sites in last 48 hours, per 3 U.S. senior military officials — NBC Politics (@NBCPolitics) 13 September 2017

КНДР 29 августа провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо и, по данным правительства страны, упала в Тихий океан, в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.