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NBC: американские военные засекли перемещения мобильных ракетных комплексов в КНДР

Международная панорама
14 сентября, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС

По данным телекомпании, КНДР осуществляла перемещение своих мобильных пусковых ракетных установок на протяжении последних двух суток

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. КНДР на протяжении последних двух суток осуществляла перемещение своих мобильных пусковых ракетных установок. Об этом сообщила в среду в Twitter телекомпания NBC со ссылкой на трех американских высокопоставленных военных представителей.

Каких-либо дальнейших подробностей NBC не приводит.

КНДР 29 августа провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо и, по данным правительства страны, упала в Тихий океан, в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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