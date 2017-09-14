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Джимми Картер назвал современную политическую систему США "олигархией"

Международная панорама
14 сентября, 2:23 UTC+3 ТАСС

Тридцать девятый президент Соединенных Штатов также подверг критике политику США на Ближнем Востоке и действия в отношении КНДР

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Тридцать девятый президент США Джимми Картер

Тридцать девятый президент США Джимми Картер

© AP Photo/John Bazemore

ТАСС, 14 сентября. Тридцать девятый президент США демократ Джимми Картер охарактеризовал нынешнюю политическую систему в Соединенных Штатах как "олигархию". С таким заявлением бывший глава государства выступил в среду в штаб-квартире "Центра Картера" в Атланте (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам 92-летнего политика, деньги играют все большую роль в политической жизни США, что делают страну похожей "на олигархию, а не демократию". "Сохраняйте мир, продвигайте права человека и говорите правду", - такие рекомендации политикам дал Картер.

В своем выступлении он затронул и кризис на Корейском полуострове. "Я бы немедленно отправил своего человека в Пхеньян, если бы не поехал туда сам", - сказал Картер, напомнив, что сам был в КНДР трижды. По его мнению, Пхеньян ищет гарантий ненападения со стороны США, а администрация президента Дональда Трампа идет на конфронтацию. "Пока мы не поговорим с ними и не будем относиться к ним с уважением, как к людям, которыми они и являются, не будет, как мне кажется, никакого прогресса", - сказал Картер.

Бывший глава государства подверг критике и политику США на Ближнем Востоке. Демократ отметил, что он и "Центр Картера" находятся во взаимодействии со многими сторонами конфликта, а также с российскими властями, чтобы добиться мира в Сирии.

Картер, занимавший президентский пост с 1977 по 1981 год, является старейшим из ныне живущих бывших американских президентов. В 2002 году демократ был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития". Картер - единственный президент США, получивший эту премию после ухода с президентского поста.

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Персоны
Картер, Джимми Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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