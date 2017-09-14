Пенс заявил, что США намерены координировать действия по КНДР с ЕС

CNN: Сюзан Райс объяснила, зачем просила раскрыть имена прослушиваемых помощников ТрампаМеждународная панорама 14 сентября, 3:23
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕПолитика 14 сентября, 2:43
Тройная победа: Париж и Лос-Анджелес вновь стали олимпийскими столицамиСпорт 14 сентября, 2:39
СМИ: Amazon удаляет негативные отзывы о новой книге Хиллари КлинтонМеждународная панорама 14 сентября, 2:33
Джимми Картер назвал современную политическую систему США "олигархией"Международная панорама 14 сентября, 2:23
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"Политика 14 сентября, 2:19
Мединский заявил, что арест Серебренникова не связан с политикойПроисшествия 14 сентября, 2:06
Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с королевой из "Игры престолов"Международная панорама 14 сентября, 1:37
Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионовСпорт 14 сентября, 1:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. США планируют координировать свои дальнейшие действия в отношении КНДР с Европейским союзом. Об этом заявил в среду в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини вице-президент США Майкл Пенс.
Как сообщила по итогам данной беседы пресс-служба Белого дома, стороны обсудили "Западные Балканы и Северную Корею". Пенс заявил о желании США "работать с ЕС, чтобы продвигать евроатлантические устремления" стран на Западных Балканах. Кроме того, он приветствовал "поддержку ЕС по Северной Корее и выразил желание США координировать следующие шаги с союзниками и партнерами".