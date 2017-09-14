Пенс заявил, что США намерены координировать действия по КНДР с ЕС

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. США планируют координировать свои дальнейшие действия в отношении КНДР с Европейским союзом. Об этом заявил в среду в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщила по итогам данной беседы пресс-служба Белого дома, стороны обсудили "Западные Балканы и Северную Корею". Пенс заявил о желании США "работать с ЕС, чтобы продвигать евроатлантические устремления" стран на Западных Балканах. Кроме того, он приветствовал "поддержку ЕС по Северной Корее и выразил желание США координировать следующие шаги с союзниками и партнерами".