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Пенс заявил, что США намерены координировать действия по КНДР с ЕС

Международная панорама
14 сентября, 2:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Вице-президент отметил желание Соединенных Штатов "работать с ЕС, чтобы продвигать евроатлантические устремления" стран на Западных Балканах

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. США планируют координировать свои дальнейшие действия в отношении КНДР с Европейским союзом. Об этом заявил в среду в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщила по итогам данной беседы пресс-служба Белого дома, стороны обсудили "Западные Балканы и Северную Корею". Пенс заявил о желании США "работать с ЕС, чтобы продвигать евроатлантические устремления" стран на Западных Балканах. Кроме того, он приветствовал "поддержку ЕС по Северной Корее и выразил желание США координировать следующие шаги с союзниками и партнерами".

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Могерини, Федерика
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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