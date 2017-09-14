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СМИ: Amazon удаляет негативные отзывы о новой книге Хиллари Клинтон

Международная панорама
14 сентября, 2:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

На данный момент общий рейтинг книги, который равен средней оценке покупателей, составляет 4,8 из 5, что фактически демонстрирует единогласное одобрение книги

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© EPA/JAKUB KACZMARCZYK

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейший онлайн-магазин США Amazon удаляет плохие отзывы о мемуарах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон "Что произошло". На это обратила внимание в среду газета The Washington Times.

По ее данным, руководство компании начало систематически устранять многие отзывы о книге с оценкой одна из пяти звезд. Одной звездой пользователи сайта как правило награждают продукты, которые не оправдали ожиданий или не соответствуют заявленному качеству. На данный момент общий рейтинг книги, который равен средней оценке покупателей, составляет 4,8 из 5, что фактически демонстрирует единогласное одобрение книги.

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То, что магазин удаляет негативные отзывы, подтвердили изданию Fortune и в самой компании. "Не мы решаем, что клиенты посчитают полезным или нет, однако у нас есть механизмы, которые гарантируют, что мнение большинства не утонет в мнениях лишь некоторых. Мы удаляем отзывы клиентов, которые нарушают принципы нашего сообщества", - добавил он.

Как известно, основатель компании Amazon и владелец газеты The Washington Post мультимиллиардер Джефф Безос придерживается либеральных взглядов и уже выступал с критикой действий нынешней администрации Дональда Трампа. В частности, еще в январе Безос заявлял о готовности поддержать иск, поданный в штате Вашингтон против указов Трампа по ограничению иммиграции. Одно из самых влиятельных в США изданий The Washington Post в большинстве своих материалов критикует политику Трампа и республиканцев.

В своих мемуарах, поступивших в продажу 12 сентября, экс-госсекретарь рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. Она также рассуждает о допущенных ею ошибках и делится своими впечатлениями о предвыборной борьбе с Трампом.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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