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Джонсон и Тиллерсон обсудят в Лондоне ситуацию на Корейском полуострове и в Ливии

Международная панорама
14 сентября, 2:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, сентября. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств также обсудят преодоление разрушительных последствий урагана "Ирма"

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ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Развитие ситуации на Корейском полуострове, а также преодоление разрушительных последствий урагана "Ирма" станут предметами обсуждения на запланированных в четверг встречах в Лондоне министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и гендиректором по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Николя де Ривьером. Об этом в среду сообщается на сайте британского правительства.

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Отмечается, что участники этой встречи обсудят возможную дополнительную реакцию на последние испытания баллистических ракет КНДР с учетом одобрения Совбезом ООН новых санкций против Пхеньяна. Как подчеркнули в Форин оффисе, Великобритания "находится в центре усилий по мобилизации международного общественного мнения с целью достичь дипломатического разрешения" кризиса на Корейском полуострове.

Кроме того, посетивший зону бедствия в Карибском регионе Джонсон обсудит с Тиллерсоном и де Ривьером последствия урагана. "Я своими собственными глазами увидел те разрушения, которые причинил ураган "Ирма" людям в странах Карибского бассейна. Тесная координация с нашими союзниками является жизненно важной как для краткосрочных, так и долговременных восстановительных работ", - заявил он.

В повестке дня на четверг также запланирована встреча по Ливии, на которой Джонсон выступит в качестве председателя. В ней, помимо Тиллерсона и де Ривьера, будут участвовать спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе, главы МИД Италии Анджелино Альфано, Египта - Самех Шукри, а также госминистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш. Целью обсуждения станет поиск выхода Ливии из политического тупика и обеспечения стабильности для дальнейшего развития этого африканского государства, а также внесение предложений по предотвращению угроз, которые несут Ливии террористические группировки, и решению проблемы потоков нелегальных мигрантов из этой страны.

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Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Джонсон, Борис Тиллерсон, Рекс Альфано, Анджелино
Страны
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