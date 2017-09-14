СМИ: президент Доминиканы встретился с представителями правительства и оппозиции Венесуэлы

ТАСС, 14 сентября. Президент Доминиканской Республики Данило Медина встретился в среду в Санто-Доминго с представителями правительства и оппозиции Венесуэлы. Об этом сообщила доминиканская газета Listín Diario. О формате и итогах переговоров пока информации нет.

Представители властей и оппозиции прибыли в среду в Санто-Доминго по приглашению Медины для обсуждения возможности возобновления диалога. Каракас на встрече представляли председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес и ее брат, глава столичного муниципалитета Либертадор Хорхе Родригес. От оппозиции в переговорах принимали участие, в частности, Тимотео Самбрано и Луис Флоридо.

Посредником между властями Венесуэлы и оппозицией, помимо Медины, выступает бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.

По прибытии в Санто-Доминго Хорхе Родригес заявил, что цель правительства - "провести переговоры, прийти к соглашению и разрешить противоречия". Между тем оппозиция заявляет, что не пойдет на возобновление диалога с правительством до тех пор, пока не будет выполнен ряд условий. В их числе - освобождение политических заключенных, назначение даты президентских выборов, которые должны пройти в 2018 году, и уважение решений парламента, большинство мест в котором принадлежит оппозиционной коалиции "Блок демократического единства".

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.