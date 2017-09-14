CNN: Сюзан Райс объяснила, зачем просила раскрыть имена прослушиваемых помощников Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сюзан Райс рассказала членам американского Конгресса, почему она потребовала раскрыть имена сотрудников штаба Дональда Трампа, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

В марте занимавший в то время пост председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в соответствии с законом о прослушиваниях в интересах внешней разведки.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США, что привело к ряду утечек в СМИ. Райс обвиняли в том, что именно она, будучи помощником Обамы, потребовала обнародовать указанные данные.

Визит принца

Как сообщили CNN источники, во время встречи с членами спецкомитета по разведке Палаты представителей, которая прошла несколько дней назад за закрытыми дверьми, Райс объяснила законодателям, что потребовала от спецслужб раскрыть имена помощников Трампа, так как хотела выяснить причины визита в Нью-Йорк в декабре прошлого года наследного принца эмирата Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как отмечает CNN, наследный принц провел в небоскребе Trump Tower встречу с помощниками тогда еще избранного президента США, в том числе с Майклом Флинном, Джаредом Кушнером и Стивеном Бэнноном. По словам Райс, она надеялась, что обнародование данных о тех лицах, информацию о которых нецеленаправленно собрало ФБР, поможет администрации экс-президента Барака Обамы узнать о целях визита принца.

ОАЭ тогда не сообщили США о том, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян намерен посетить страну, хотя обычно о визитах иностранных официальных лиц такого уровня положено уведомлять заранее. По словам источников телеканала, из-за этого администрация Обамы чувствовала себя обманутой и намеревалась выяснить причины поездки.

При этом Райс в беседе с законодателями подчеркнула, что раскрытые данные о сотрудниках штаба Трампа предназначались исключительно для внутреннего пользования представителями бывшей администрации. Она заявила, что не имеет отношения к утечкам этой информации, которая в итоге стала достоянием СМИ, сообщает CNN.

Между тем, по словам источника телеканала, целью встречи наследного принца ОАЭ с представителями Трампа было установление связей и обсуждение вопросов, касающихся ближневосточного региона и представляющих взаимный интерес.

Встреча на Сейшелах

Как сообщает CNN, Райс также беспокоил тот факт, что поездка наследного принца в США имела место незадолго до якобы имевшей место в январе секретной встречи на Сейшельских островах, о которой писала газета The Washington Post. По ее версии, представители ОАЭ тогда организовали встречу Эрика Принца, основателя одной из крупнейших в мире частных военных компаний Blackwater, и представителя РФ, близкого к руководству страны.

Принц, по данным газеты, не имел никакого отношения к кампании Трампа, но позиционировал себя как его независимого посланника. В организации встречи принимал участие Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, отмечало издание.

Как оно утверждало, целью переговоров было установление тайного канала связи между представителями Трампа и Москвой. Основатель Blackwater, Белый дом, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергли эту информацию.