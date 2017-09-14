Переговоры по Венесуэле в Доминикане будут продолжены 14 сентября

ТАСС, 14 сентября. Переговоры об урегулировании политического кризиса в Венесуэле, в которых принимают участие представители правительства и оппозиции этой южноамериканской страны, продолжатся в Санто-Доминго 14 сентября. Об этом заявил журналистам в среду президент Доминиканской Республики Данило Медина, выступающий на этих переговорах в качестве посредника.

"Мы ознакомились с точками зрения обеих сторон по поводу ситуации в Венесуэле и в настоящее время работаем над повесткой переговоров, которые будут способствовать разрешению кризиса", - сообщил президент Доминиканы по итогам четырехчасовой встречи, проходившей в здании МИД. Его заявление приводит телеканал "Телесур". Медина подчеркнул, что "стороны демонстрируют большое желание достичь какой-либо договоренности".

Представители властей и оппозиции прибыли в среду в Санто-Доминго по приглашению Медины для обсуждения возможности возобновления диалога. Каракас на встрече представляли председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес и ее брат, глава столичного муниципалитета Либертадор Хорхе Родригес. От оппозиции в переговорах принимали участие, в частности, Хулио Борхес, Тимотео Самбрано и Луис Флоридо.

Посредником между властями Венесуэлы и оппозицией, помимо Медины, выступает бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.

По прибытии в Санто-Доминго Хорхе Родригес заявил, что цель правительства - "провести переговоры, прийти к соглашению и разрешить противоречия". Между тем оппозиция заявляла, что не пойдет на возобновление диалога с правительством до тех пор, пока не будет выполнен ряд условий. В их числе - освобождение политических заключенных, назначение даты президентских выборов, которые должны пройти в 2018 году, и уважение решений парламента, большинство мест в котором принадлежит оппозиционной коалиции "Блок демократического единства".