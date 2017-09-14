Народная поддержка нового президента Южной Кореи падает третью неделю подряд

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень поддержки населением президента Республики Корея Мун Чжэ Ина снижается на протяжении трех недель подряд - впервые с момента его прихода к власти в мае 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Realmeter в период с 11 по 13 сентября среди 1,5 тыс. совершеннолетних жителей разных регионов страны.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Согласно опубликованным в четверг данным исследования, "66,8% взрослых жителей страны одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента, что на 2,3% меньше, чем на прошлой неделе". "Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 26,8%. Эта отметка выросла на 2,2%", - указывает агентство.

По данным Realmeter, за все время проведения еженедельных опросов уровень поддержки Мун Чжэ Ина впервые снижается три недели подряд. По мнению аналитиков, это объясняется обеспокоенностью в южнокорейском обществе проведением КНДР нового ядерного испытания.

На 0,6% сократился и уровень поддержки правящей Демократической партии "Тобуро", составив 49,1%. Оппозиционную Корейскую партию свободы поддерживают 18,6% опрошенных, Партию Справедливости - 6,2%. Народную партию - 5,6%, партию "Парын" - 5,1%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2,5% при уровне достоверности 95%.