Все участники переговоров по Сирии прибыли в Астану

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АСТАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Все делегации, участвующие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в Астану. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
"14 сентября начинается шестой раунд "астанинского процесса" по Сирии. Накануне (13 сентября - прим. ТАСС) в столицу Казахстана прибыли все участвующие в них стороны", - говорится в сообщении.
14-15 сентября в Астане запланировано проведение шестого раунда международных переговоров по Сирии. В консультациях примут участие делегации стран-гарантов - РФ, Ирана и Турции, - Дамаска и сирийской оппозиции, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. США и Иордания выступят в качестве наблюдателей.
Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - замглавы МИД Седат Онал. "Американскую делегацию возглавляет и. о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, иорданскую - советник по политическим вопросам МИД Науаф Уасфи Тель. Прибыли также уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные ее группы", - уточнили в МИД.
В первый день форума продут двусторонние консультации, на 15 сентября запланировано итоговое пленарное заседание. Основной темой встречи, как ожидается, станет создание зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб и закрепление перемирия в уже действующих зонах.