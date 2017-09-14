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Демпартия США заявляет, что договорилась с Трампом по проблеме детей иммигрантов-нелегалов

Международная панорама
14 сентября, 7:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оспорила часть изложенной демократами информации о договоренностях с президентом США

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Лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси

Лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Оппозиционная Демократическая и правящая Республиканская партия США достигли договоренности по вопросу о защите от депортации детей находящихся в стране нелегальных иммигрантов. Об этом заявили в среду вечером по итогам рабочего ужина с президентом США республиканцем Дональдом Трампом лидеры демократического меньшинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелоси.

"У нас состоялась в Белом доме чрезвычайно продуктивная встреча с президентом. Обсуждение концентрировалось на программе защиты от депортации. Мы достигли согласия по поводу быстрого облечения в форму закона этой защиты, а также подготовки приемлемого для обеих сторон пакета, касающегося обеспечения безопасности на границе [с Мексикой], за исключением [защитной] стены", - говорится в совместном письменном заявлении, которое распространили Шумер и Пелоси. Первый возглавляет фракцию демократов в Сенате, а вторая - в Палате представителей.

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Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оспорила часть изложенных Шумером и Пелоси сведений. По ее версии, "исключение стены, безусловно, не было согласовано". Строительство защитного барьера на южной границе США является одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее администрация США объявила о решении отменить упомянутую программу выборочной защиты от депортации. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал ее обходом положений иммиграционного законодательства. Он сообщил, что процесс аннулирования программы займет полгода. Конгрессу было предложено за этот срок выработать альтернативу программе и принять соответствующий законопроект.

Со своей стороны Трамп заверил, что в течение полугода власти США не будут принимать меры в отношении нелегальных иммигрантов, лишающихся защиты в результате ликвидации программы, введенной его предшественником Бараком Обамой. Последний представляет Демократическую партию.

Действие программы распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Под нее подпадают такие лица, которым на момент въезда в США было меньше 16 лет и которые живут в стране непрерывно с 15 июня 2007 года.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд
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