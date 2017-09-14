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В Мьянме более 4 тыс. беженцев вернулись домой после вспышки насилия в штате Ракхайн

Международная панорама
14 сентября, 7:50 UTC+3 ТАСС

Газета Global New Light of Myanmar уточняет, что конфликт на севере штата вынудил покинуть свои дома около 30 тыс. местных жителей

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ТАСС, 14 сентября. Более 4,2 тыс. жителей штата Ракхайн в Мьянме смогли вернуться домой после вспышки насилия на западе страны, произошедшей в конце августа. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Global New Light of Myanmar.

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Издание уточняет, что конфликт на севере штата Ракхайн вынудил покинуть свои дома около 30 тыс. местных жителей. Речь идет только о гражданах Мьянмы. В то же время, по данным наблюдателей ООН, из зоны конфликта в соседний Бангладеш бежали 370 тыс. человек, относящихся к народности рохинджа. Однако Нейпьидо не признает их гражданство, считая нелегальными мигрантами на территории республики.

В среду в администрации президента Мьянмы сообщили, что на территории Ракхайна пустыми остаются 176 деревень, в которых ранее проживали мусульмане рохинджа.

В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. В результате столкновений погибли более 400 человек.

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