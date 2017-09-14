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Пекин рассмотрит предложения Вашингтона по мирному урегулированию вопроса КНДР

Международная панорама
14 сентября, 11:15 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, сентября. /ТАСС

В китайском МИД подчеркнули, что дипломатические способы разрешения ситуации наиболее удовлетворяют интересам сторон, а также международного сообщества

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ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Китай готов изучить предложения США по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление представителя Госдепартамента.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Продолжение процесса денуклеаризации Корейского полуострова и дипломатические способы мирного разрешения вопроса наиболее удовлетворяют интересам сторон, а также международного сообщества", - сказала она.

"Вопрос в том, как в этом направлении двигаться", - сказала дипломат. "Мы призываем стороны все обдумать и подготовить конструктивный ответ", - добавила Хуа Чуньин.

"Если есть лучшие предложения, то мы занимаем открытую позицию", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от дипломатии при разрешении кризисной ситуации вокруг КНДР.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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