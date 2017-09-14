Пекин рассмотрит предложения Вашингтона по мирному урегулированию вопроса КНДР

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Китай готов изучить предложения США по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление представителя Госдепартамента.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Продолжение процесса денуклеаризации Корейского полуострова и дипломатические способы мирного разрешения вопроса наиболее удовлетворяют интересам сторон, а также международного сообщества", - сказала она.

"Вопрос в том, как в этом направлении двигаться", - сказала дипломат. "Мы призываем стороны все обдумать и подготовить конструктивный ответ", - добавила Хуа Чуньин.

"Если есть лучшие предложения, то мы занимаем открытую позицию", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от дипломатии при разрешении кризисной ситуации вокруг КНДР.