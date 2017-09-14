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Дейнего: внутренние противоречия мешают Украине реализовать взятые обязательства

Международная панорама
14 сентября, 11:21 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 14, сентября. /ТАСС

По словам представителя ЛНР, реализация минских документов должна была состояться еще в 2015 году, однако уже практически два года работа идет за рамками установленных сроков

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ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Нарастающие внутренние противоречия не дают Украине реализовать обязательства, взятые Киевом в рамках минского процесса. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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По его словам, реализация минских документов должна была состояться еще в 2015 году и позволить республикам Донбасса и кабмину Украины выйти на новый уровень отношений. Однако уже практически два года работа идет за рамками установленных сроков и предстоит "предстоит еще очень тяжелая работа".

"Что касается Украины, нарастающие там противоречия не дают реализовать обязательства, которые они [украинские представители] приняли на себя в 2015 году", - приводит слова Дейнего агентство Луганскинформцентр.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме этого, Киев настаивает на передаче ему участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

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