Еврокомиссия поддержала суд и парламент Испании в ситуации с референдумом в Каталонии

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МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает, что нужно прислушиваться к решениям Конституционного суда (КС) Испании и Генеральных кортесов (парламента). Так прокомментировал ситуацию в Каталонии председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в распространенном в четверг интервью газете La Vanguardia.
"ЕК всегда считала, что мы должны внимательно прислушиваться к тому, что говорит КС и испанские Кортесы, - отметил Юнкер. - Я вновь подтверждаю эту позицию". "В ЕС все могут свободно высказываться, о чем захотят, до тех пор, пока они не сойдут с пути [уважения] основных законов и ценностей демократии", - считает председатель ЕК.
"КС принял ряд решений, по другим решениям было голосование в Кортесах", - подчеркнул Юнкер. "Кто я, чтобы говорить, что решения, принятые самой высокой судебной инстанцией в Испании или испанским парламентом, не имеют значения?", - добавил он.
Ранее парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению местных властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй - регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. КС страны уже приостановил действие решений каталонских властей.