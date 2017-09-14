Блогер Лапшин прибыл в Тель-Авив рейсом из Азербайджана

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибыл в четверг в Тель-Авив прямым рейсом авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" из Баку. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила депутат израильского Кнессета (парламента) Ксения Светлова, которая встречала Лапшина в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива.

"Лапшин прибыл в Израиль", - сказала она. По ее словам, в аэропорту блогера встретила сестра.

Работающие с Лапшиным израильские юристы первоначально намеревались организовать пресс-конференцию Лапшина в аэропорту по прибытии, но она была еще накануне отменена в связи с тем, что блогер сейчас не в состоянии общаться с прессой.