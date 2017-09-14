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Молдавский кабмин принял План индивидуального партнерства с НАТО

Международная панорама
14 сентября, 12:11 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 14, сентября. /ТАСС

По словам премьер-министра Павла Филипа, сотрудничество с альянсом не означает отказ от нейтралитета

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КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии утвердило План индивидуального партнерства с НАТО до 2019 года. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе кабмина, он предусматривает ряд мер по реформированию и модернизации сектора безопасности, развитию вооруженных сил, борьбе с новыми угрозами безопасности и продвижению общественной дипломатии.

"Сотрудничество с НАТО не означает отказ от нейтралитета, однако нейтральный статус не означает, что страна должна быть изолирована. Нам необходимо налаживать сотрудничество для модернизации Национальной армии", - заявил по этому поводу премьер-министр Павел Филип.

План устанавливает совместные задачи Молдавии и альянса, среди которых - организация политических консультаций по вопросам безопасности и обороны, повышение совместимости за счет продолжения участия в операции по поддержанию мира в Косове, а также повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и управление кризисами.

В Плане также прописано открытие Бюро по связям альянса в Молдавии в этом году. Соглашение об этом Филип подписал в ноябре 2016 года с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до инаугурации нового президента Игоря Додона, который подверг его резкой критике.

В ходе состоявшегося 7 февраля визита в Брюссель он попросил замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер уважать прописанный в конституции страны нейтралитет, выразив опасение, что активизация сотрудничества с альянсом осложнит приднестровскую проблему.

Молдаване против НАТО

Согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в альянс. Тем не менее, с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, а в Кишиневе уже действует информационный центр альянса.

На заседании правительства в феврале Филип призвал министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) "не допустить затягивания процесса открытия Бюро по связям с НАТО". Замглавы МИДЕИ Лилиан Дарий ответил, что "для открытия бюро по связям НАТО нет преград", поэтому офис будет открыт уже в апреле 2017 года. Однако затем его открытие было перенесено на июль, позже - на сентябрь. Новую дату пока не объявили.

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Додон, Игорь Столтенберг, Йенс
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