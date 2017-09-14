Новый посол Португалии в Москве передал копии верительных грамот в МИД РФ

Михаил Задорнов из ВТБ24 возглавит банк "Открытие"Экономика и бизнес 14 сентября, 13:57
В Москве объявлен желтый уровень опасностиОбщество 14 сентября, 13:51
В Киеве сообщили, что следствие по делу Вороненкова находится на завершающей стадииПроисшествия 14 сентября, 13:51
Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией за 8 месяцев 2017 г. увеличились на 25%Транспорт 14 сентября, 13:47
"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла в 43 разаЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:42
Крыша стадиона Parken будет открыта во время футбольного матча "Копенгаген" - "Локомотив"Спорт 14 сентября, 13:40
Российский боксер Сергей Ковалев пока не сменил тренераСпорт 14 сентября, 13:38
Контейнерооборот порта Сингапур в августе вырос на 10%Транспорт 14 сентября, 13:35
Меркель хочет обязать иностранных автопроизводителей снижать выбросы от дизельных машинОбщество 14 сентября, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру вручил в четверг копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Алексею Мешкову. Об этом сообщили в МИД РФ.
Как добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, во время последовавшей беседы "рассматривались вопросы дальнейшего развития российско-португальских связей в различных областях".
"Были обсуждены перспективы продолжения политдиалога между двумя странами. Стороны отметили стремление двух стран к активизации инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов", - отметили в министерстве иностранных дел.