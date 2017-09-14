Новый посол Португалии в Москве передал копии верительных грамот в МИД РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру вручил в четверг копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Алексею Мешкову. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, во время последовавшей беседы "рассматривались вопросы дальнейшего развития российско-португальских связей в различных областях".

"Были обсуждены перспективы продолжения политдиалога между двумя странами. Стороны отметили стремление двух стран к активизации инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов", - отметили в министерстве иностранных дел.