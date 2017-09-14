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Новый посол Португалии в Москве передал копии верительных грамот в МИД РФ

Международная панорама
14 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В ходе встречи Паулу Визеу Пинейру с замглавы МИД РФ Алексеем Мешковым стороны подтвердили стремление к "активизации инвестиционного и экономического сотрудничества"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру вручил в четверг копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Алексею Мешкову. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, во время последовавшей беседы "рассматривались вопросы дальнейшего развития российско-португальских связей в различных областях".

"Были обсуждены перспективы продолжения политдиалога между двумя странами. Стороны отметили стремление двух стран к активизации инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов", - отметили в министерстве иностранных дел.

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Персоны
Мешков, Алексей Юрьевич
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