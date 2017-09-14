Президент Южной Кореи выступил против размещения в стране ядерного оружия

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ТАСС, 14 сентября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин высказался против размещения в стране ядерного оружия в связи с угрозой со стороны КНДР. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN, текст которого был опубликован в четверг.
"Я не согласен, что Южная Корея должна разрабатывать собственное ядерное оружие или размещать тактическое ядерное оружие перед лицом ядерной угрозы со стороны КНДР", - приводит CNN слова южнокорейского президента, по мнению которого, это может "привести к гонке ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии".
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
По данным телекомпании, глава государства также отметил, что Южной Корее "необходимо развивать свой военный потенциал" на фоне действий КНДР.
Мун Чжэ Ин, первые месяцы пребывания которого у власти сопровождаются ракетно-ядерными испытаниями Северной Кореи, также заявил, что опечален тем, что соседнее государство продолжает делать неправильный выбор.
"КНДР продолжает принимать крайне неправильные решения, и мне очень грустно наблюдать за этим, - цитирует Муна телекомпания. - Такой безрассудный выбор Северной Кореи не только не помогает самой КНДР или межкорейским отношениям, но и угрожает всеобщему миру".