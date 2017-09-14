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В Раде зарегистрирован второй законопроект о возобновлении торговли с Донбассом

Международная панорама
14 сентября, 14:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС

Данный законопроект должен прекратить экономическую и транспортную блокаду территории, которая привела к огромным экономическим потерям и сокращению около 100 тыс. рабочих мест

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Второй законопроект о возобновлении торговли с неподконтрольными регионами Донбасса зарегистрирован в Верховной раде. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в секретариате парламента.

"В Раде зарегистрирован законопроект о прекращении экономической и транспортной блокады территории, на которой органы государственной власти Украины не осуществляют своих полномочий", - отметили в парламенте. Законопроект инициировала депутат из фракции "Самопомощь" Наталия Веселова. Текст пояснительной записки к документу пока не обнародован.

С инициативой возобновления торговли с Донбассом в конце августа также выступил депутат Вадим Рабинович, входящий в состав фракции "Оппозиционный блок". Соответствующий законопроект был рассмотрен в профильных комитетах Рады и был отправлен на доработку. По мнению парламентария, экономическая блокада Донбасса привела к огромным экономическим потерям и сокращению около 100 тыс. рабочих мест.

С 25 января украинские радикалы организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.

Заместитель министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак констатировал, что из-за транспортной блокады страна потеряла около 1,5% ВВП в 2017 году.

Тем временем в конце августа радикалы пригрозили вторым этапом транспортной блокады Донбасса.

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