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СМИ: в Йемене разбился военный самолет аравийской коалиции

Международная панорама
14 сентября, 14:28 UTC+3 КАИР 14, сентября. /ТАСС

В результате ЧП погиб пилот

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КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Военный самолет аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, разбился в йеменской провинции Абьян. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

По ее данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности самолета. Пилот погиб. О национальной принадлежности летчика не сообщается.

В минувший понедельник в Йемене разбился боевой самолет ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые принимают активное участие в действиях коалиции в Йемене. Тогда также сообщалось, что причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета. Летчик погиб.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежными отрядами движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По информации йеменского министра по правам человека Мухаммеда Аскара, с начала 2015 года в результате военных столкновений на территории Йемена были убиты более 11 тыс. человек.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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