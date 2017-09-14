Мэй указала Тиллерсону на важность сделки по иранской ядерной программе

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече в Лондоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном указала на важность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель британского премьера, передает Reuters.

"Они затронули иранскую ядерную сделку, и премьер-министр подчеркнула ее важность в деле предотвращения обладания Ираном ядерного оружия", - заявил представитель Мэй.

Он также сообщил, что на встрече была затронута ситуация на Корейском полуострове. "Они также обсудили Северную Корею и ее продолжающуюся дестабилизирующую деятельность. Они согласились в важности того, чтобы международное сообщество продолжало работать вместе для того, чтобы оказать давление на режим", - отметил представитель британского премьера.