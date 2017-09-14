Трамп: строительство стены на границе с Мексикой продолжится

ТАСС, 14 сентября. Президент США Дональд Трамп выразил в четверг уверенность, что стену на американо-мексиканской границе продолжат возводить.

"Стену, строительство которой сейчас осуществляется в форме восстановления старых и уже существующих заборов и заграждений, продолжат возводить," - написал американский лидер в своем Twitter.

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 сентября 2017 г.

Ранее Трамп пригрозил, что он даже готов пойти на приостановку работы правительства, если Конгресс не одобрит выделение $1,6 млрд на строительство барьера.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее создании был подписан им еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км.

При этом Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти каждый раз высказывают резкое несогласие на участие в этом проекте.