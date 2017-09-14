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СМИ: США создают в Сербии медиацентр для борьбы с "российской дезинформацией"

Международная панорама
14 сентября, 15:07 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 14, сентября. /ТАСС

Как сообщает газета "Вечерне новости", проект стартует в конце 2017 года - начале 2018 года

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БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. США совместно со своими союзниками по блоку НАТО ведут работы по созданию в Сербии крупного балканского информационного центра, целью которого будет противодействие российскому влиянию в регионе. Как сообщила в четверг газета "Вечерне новости", медиаресурс начнет работу в конце 2017 или в начале 2018 года.

По информации издания, идет активная подготовка проекта "Сопротивление российской кампании дезинформации на Балканах", который стартует в конце этого - начале следующего года созданием "регионального медиацентра по вопросам обороны и безопасности" с рабочим названием "Balkan security network".

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