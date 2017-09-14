СМИ: США создают в Сербии медиацентр для борьбы с "российской дезинформацией"

Евгений Куйвашев официально вступит в должность свердловского губернатора 18 сентябряНовости Урала 14 сентября, 15:26
Трамп: строительство стены на границе с Мексикой продолжитсяМеждународная панорама 14 сентября, 15:16
Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. ДосьеБиографии и справки 14 сентября, 15:16
В Москве два кинотеатра эвакуируют из-за угрозы взрываПроисшествия 14 сентября, 15:14
МИД Франции: экономический эффект от проведения ОИ в Париже составит более €10 млрдСпорт 14 сентября, 15:06
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018Спорт 14 сентября, 15:03
Разработки для Арктики: сахар из борщевика и вездеходы, не меняющие ландшафтВ стране 14 сентября, 14:56
Астахова и Рогонов выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в МосквеСпорт 14 сентября, 14:44
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в СирииАрмия и ОПК 14 сентября, 14:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. США совместно со своими союзниками по блоку НАТО ведут работы по созданию в Сербии крупного балканского информационного центра, целью которого будет противодействие российскому влиянию в регионе. Как сообщила в четверг газета "Вечерне новости", медиаресурс начнет работу в конце 2017 или в начале 2018 года.
По информации издания, идет активная подготовка проекта "Сопротивление российской кампании дезинформации на Балканах", который стартует в конце этого - начале следующего года созданием "регионального медиацентра по вопросам обороны и безопасности" с рабочим названием "Balkan security network".