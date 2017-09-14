СМИ: США создают в Сербии медиацентр для борьбы с "российской дезинформацией"

БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. США совместно со своими союзниками по блоку НАТО ведут работы по созданию в Сербии крупного балканского информационного центра, целью которого будет противодействие российскому влиянию в регионе. Как сообщила в четверг газета "Вечерне новости", медиаресурс начнет работу в конце 2017 или в начале 2018 года.

По информации издания, идет активная подготовка проекта "Сопротивление российской кампании дезинформации на Балканах", который стартует в конце этого - начале следующего года созданием "регионального медиацентра по вопросам обороны и безопасности" с рабочим названием "Balkan security network".