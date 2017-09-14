Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юнкер: Brexit - уже прошлое, а ЕС хочет смотреть в будущее

Международная панорама
14 сентября, 16:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 14, сентября. /ТАСС

Глава ЕК надеется, что Брюссель и Лондон придут к взаимовыгодному соглашению

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Решение Великобритании покинуть Евросоюз - это уже прошлое, а Евросоюзу необходимо смотреть в будущее.

Читайте также новости по теме:
Brexit
© REUTERS/Toby Melville

Times: Борис Джонсон может быть перемещен с поста главы британского МИД

Переговорщик ЕС предупредил об угрозе выхода Великобритании из сообщества без соглашения

Мэй подтвердила намерение остаться на посту премьера после Brexit

Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью пользователям видеосервиса YouTube.

"Думаю, эта тема должна больше беспокоить Великобританию, чем ЕС. Brexit - не будущее, а уже прошлое, а мы хотим смотреть в будущее", - сказал он.

Глава ЕК выразил надежду, что Брюссель и Лондон придут к взаимовыгодному соглашению. "Будет сделка. Я не хочу представлять ситуацию, при которой Великобритания покинет ЕС без сделки", - отметил Юнкер.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Соединенное Королевство должно покинуть ЕС до конца марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
5
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама