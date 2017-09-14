Юнкер: Brexit - уже прошлое, а ЕС хочет смотреть в будущее

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Решение Великобритании покинуть Евросоюз - это уже прошлое, а Евросоюзу необходимо смотреть в будущее.

Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью пользователям видеосервиса YouTube.

"Думаю, эта тема должна больше беспокоить Великобританию, чем ЕС. Brexit - не будущее, а уже прошлое, а мы хотим смотреть в будущее", - сказал он.

Глава ЕК выразил надежду, что Брюссель и Лондон придут к взаимовыгодному соглашению. "Будет сделка. Я не хочу представлять ситуацию, при которой Великобритания покинет ЕС без сделки", - отметил Юнкер.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Соединенное Королевство должно покинуть ЕС до конца марта 2019 года.