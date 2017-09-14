Все российские участники белорусской части учений "Запад-2017" прибыли на маневры

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Все российские подразделения, задействованные в белорусской части учений "Запад-2017", уже находятся на территории Белоруссии и выполняют поставленные перед ними задачи. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь белорусского военного ведомства Владимир Макаров.

"Подразделения, участвующие в учении, в том числе российские, находятся на территории Республики Белоруссия и уже приступили к выполнению задач по предназначению", - отметил официальный представитель оборонного ведомства.

"Количество прибывших из России участников учения соответствует ранее заявленному - 3,1 тыс. человек", - добавил Макаров.

Так представитель ведомства прокомментировал сообщения российских военных о переброске подразделений ВС РФ, в том числе отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, на территорию Белоруссии для участия в начавшихся в четверг маневрах.