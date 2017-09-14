Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все российские участники белорусской части учений "Запад-2017" прибыли на маневры

Международная панорама
14 сентября, 16:46 UTC+3 МИНСК МИНСК 14, сентября. /ТАСС

В минобороны Белоруссии уточнили, что на учения прибыли более 3 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Все российские подразделения, задействованные в белорусской части учений "Запад-2017", уже находятся на территории Белоруссии и выполняют поставленные перед ними задачи. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь белорусского военного ведомства Владимир Макаров.

Смотрите также

У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО

"Подразделения, участвующие в учении, в том числе российские, находятся на территории Республики Белоруссия и уже приступили к выполнению задач по предназначению", - отметил официальный представитель оборонного ведомства.

"Количество прибывших из России участников учения соответствует ранее заявленному - 3,1 тыс. человек", - добавил Макаров.

Так представитель ведомства прокомментировал сообщения российских военных о переброске подразделений ВС РФ, в том числе отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, на территорию Белоруссии для участия в начавшихся в четверг маневрах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
5
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама