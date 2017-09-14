Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украина приступит к срочному углублению Азовского моря. Об этом в четверг сообщило украинское министерство инфраструктуры, ссылаясь на решение правительства.

"Украина приступит к углублению Азовского моря, для чего из Черного моря будут перебазированы дноуглубительный земснаряд "Меотид" и ледокол "Капитан Белоусов", - отметили в ведомстве.

Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что к работам нужно приступить немедленно. Дноуглубление будет, в частности, проведено в Мариупольском и Бердянском морских портах. Такое углубление морей, по словам экспертов, следует проводить ежегодно.