Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украина приступит к срочному углублению Азовского моря. Об этом в четверг сообщило украинское министерство инфраструктуры, ссылаясь на решение правительства.
"Украина приступит к углублению Азовского моря, для чего из Черного моря будут перебазированы дноуглубительный земснаряд "Меотид" и ледокол "Капитан Белоусов", - отметили в ведомстве.
Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что к работам нужно приступить немедленно. Дноуглубление будет, в частности, проведено в Мариупольском и Бердянском морских портах. Такое углубление морей, по словам экспертов, следует проводить ежегодно.