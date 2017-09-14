СБУ проводит обыски в издании "Украинская правда"

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе интернет-издания "Украинская правда" по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом в четверг сообщила главный редактор издания Севгиль Мусаева.
"К нам пришла СБУ - расследуют разглашение гостайны", - написала она на своей странице в Facebook. Спецслужба просит "Украинскую правду" временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку считает это разглашением государственной тайны, говорится в сообщении издания.
"Досудебное расследование установило, что размещенная 24 января 2017 года на сайте "Украинской правды" статья "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", содержит отдельные сведения по проекту Государственной программы реформирования и развития ОПК на период до 2020 года", - сказано в сообщении со ссылкой на письмо СБУ, переданное главреду.
"Украинская правда" основана в апреле 2000 года, среди учредителей - Георгий Гонгадзе. В ноябре того же года тело Гонгадзе было обнаружено в лесу в Киевской области. Издание специализируется на публикациях новостей и материалов в сфере политики, экономики, культуры и других областей.