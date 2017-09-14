Reuters: США намерены продлить срок смягчения иранских санкций в рамках ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти США собираются продлить срок смягчения введенных против Ирана санкций в рамках заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, соответствующее объявление будет сделано уже в четверг. Однако вашингтонская администрация пока не приняла решение о том, выйдут ли США из этого соглашения.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. Президент США поручил в апреле 2017 года провести межведомственный обзор СВПД, чтобы выяснить, "является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД".