AFP: глава департамента юридических услуг Монако подал в отставку из-за дела Рыболовлева

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ТАСС, 14 сентября. Глава департамента юридических услуг Княжества Монако Филипп Нармино заявил, что досрочно уходит со своего поста на пенсию. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на данные, распространенные Княжеским дворцом Монако.
По мнению агентства, отставка главы департамента непосредственно связана с обстоятельствами судебной тяжбы, которую ведет в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
В последние месяцы Нармино подвергся жесткой критике в западных СМИ, которые утверждали, что юстиция Монако необъективно ведет действия в рамках тяжбы владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева со швейцарским торговцем картинами Ивом Бувье. Рыболовлев обвиняет Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на продаваемые ему картины, что обошлось ему в потерю нескольких сотен миллионов евро.
Французская газета Libération опубликовала в этой связи 4 сентября SMS-сообщения, которые адвокат Рыболовлева, Татьяна Бершеда, направляла монакским следователям. По мнению газеты, их содержание указывает на то, что "власти Монако активно подыгрывают в данном деле российскому олигарху".
Как сообщило в четверг агентство AFP, князь Монако Альбер II принял прошение Нармино об отставке. "В условиях возникшей в СМИ кампании, которая может отрицательно повлиять на нормальный ход следствия, князь Монако подтверждает свою веру в объективность юридических органов, которые должны действовать только с соблюдением принципов, законов и свобод, гарантированных конституцией", - говорится в этой связи в официальном заявлении княжеского дома Монако.