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Слушания по утверждению Хантсмана новым послом США в РФ пройдут 19 сентября

Международная панорама
14 сентября, 20:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Члены комитета Сената Конгресса США также рассмотрят кандидатуру Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Слушания по рассмотрению кандидатуры Джона Хантсмана, выдвинутого на пост американского посла в России, пройдут в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам 19 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте комитета.

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Слушания будут проходить под председательством главы комитета республиканца Боба Коркера, начало запланировано на 10:00 (17:00 мск).

При этом утверждению Хантсмана будет посвящена только первая часть заседания. Затем члены комитета рассмотрят кандидатуру Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. После слушаний сенаторы проголосуют по обеим кандидатурам, предложенным Белым домом. А затем их еще должен будет утвердить весь состав Сената США.

Коркер выразил 3 августа в краткой беседе с корреспондентом ТАСС полную уверенность в том, что кандидатура Хантсмана будет утверждена. Он также уточнил тогда, что не назначил дату номинационных слушаний, так как пока не получил все необходимые документы на Хантсмана.

57-летний Хантсман - не новичок в американской политике, в том числе внешней; в 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет. В 2005-2009 годах был губернатором Юты. В 2009 году предыдущий президент США демократ Барак Обама назначил республиканца Хантсмана послом в Китае.

Хантсман ушел в отставку с этого поста через 18 месяцев, вступил в предвыборную борьбу, но вынужден был уступить Митту Ромни, ставшему кандидатом республиканцев на пост главы государства.

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Персоны
Коркер, Боб Обама, Барак Хантсман, Джон
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