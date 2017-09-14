Глава МИД Ирана заявил, что ядерная сделка не подлежит пересмотру

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ТАСС, 14 сентября. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что о пересмотре соглашения с мировыми державами по иранской ядерной программе не может быть речи. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в четверг в своем Twitter.
Зариф также обвинил США в недобросовестном исполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), являющегося регулирующим документом соглашения.
"Изменение СПВД не подлежит обсуждению. "Лучшая" сделка - это чистая фантазия. Пора США перестать юлить и начать выполнять условия, как Иран", - говорится в сообщении.
The #JCPOA is not (re)negotiable. A "better" deal is pure fantasy. About time for U.S. to stop spinning and begin complying, just like Iran.— Javad Zarif (@JZarif) 14 September 2017
Летом 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) согласовали СВДП по иранской ядерной программе. Этот план предусматривает отмену международных санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность.
В ходе избирательной кампании избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что считает заключенное администрацией Барака Обамы ядерное соглашение с Ираном "позором для США" и что он пересмотрит его в случае своего избрания главой Белого дома. В интервью газетам Times и Bild, опубликованном в январе незадолго до своей инаугурации, Трамп назвал ядерную сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены, но при этом отказался говорить, как он намерен поступить в связи с этим.