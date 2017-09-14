Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники посольства и трех консульств США в России лишены парковочных мест.

Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон.

"Да, были предприняты действия по ликвидации парковочных мест рядом с консульствами (находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке - прим. ТАСС)", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

У входа в здание американского посольства в Москве также было три парковочных места, предназначенных для посольских машин. "Они тоже были убраны", - отметила Олсон.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, у российских консульств и постпредства в США и ранее не было привилегий в виде отдельных парковок. "Специальные парковочные места были предусмотрены у резиденции посла, однако несколько месяцев назад они были убраны", - указал собеседник агентства.